Nazionale, Immobile e altri cinque laziali nella maxi-lista di Mancini: chi sono

Una sessantina di nomi. Il ct Mancini, venerdì prossimo, ridurrà il gruppo a 27-28 giocatori e forse neppure si tratterà di una lista definitiva poiché entro lunedì 20 a Coverciano si conteranno quanti altri infortuni avrà "partorito" l'ultimo turno di campionato che prevede, prima della sosta, Inter-Juve e Lazio-Roma. Non l'ideale per prepararsi in tre giorni e avviare il girone di qualificazione all'Europeo del 2014. La Nazionale chiuderà il 26 a Malta il doppio impegno che il ct dovrà affrontare senza la squadra al completo.

Su tutti spicca Immobile. Solo in un caso Mancini si porrebbe il dubbio: che Immobile recuperasse e fosse convocato per il derby, magari giocando qualche minuto. Raspadori è fermo come Ciro, Scamacca ha giocato 30 minuti in Conference, Belotti si è fratturato il polso, Chiesa non ha pienamente recuperato, Pinamonti e Kean non convincono. Così sono stati pre-convocati Compagno e l'italo-argentino Retegui. Gnonto, al momento, è il favorito contro l'Inghilterra.

In chiave Lazio, oltre a Ciro fanno parte della maxi-lista azzurra altri cinque giocatori: Provedel, Casale, Romagnoli, Zaccagni e Cancellieri. Il portiere friulano fa parte stabilmente del giro da settembre: per gli altri è dura, ma qualche spiraglio si sta aprendo. Casale, riporta la rassegna stampa di Radiosei, potrebbe avere più chance di Romagnoli: molto dipenderà dall'assetto che il ct intenderà adottare. Zaccagni ha qualche possibilità dietro a Grifo, considerate le incertezze di Chiesa e la rinuncia a Insigne. Le porte sono aperte, tanto più in emergenza. Cancellieri, seppur giochi pochissimo, non è stato dimenticato dalle parti di Converciano. Ma Mancini la pensa come Sarri: è un esterno di fascia destra.

