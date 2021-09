Nazionale, Mancini su Immobile: “Magari farà otto gol al Mondiale e lo vinceremo”

Alla vigilia della gara tra Italia e Lituania per le qualificazioni al Mondiale del 2022, Roberto Mancini in conferenza stampa ha esposto il suo pensiero circa la vicenda che vede al centro dei riflettori Ciro Immobile. Queste le sue parole: “Premesso che io non ho alcun tipo di problema, abbiamo vinto l'Europeo in 26 e Ciro è sempre stato titolare. Poi in due partite ha fatto gol, altre volte ci è andato vicino. Poi alcune volte la palla non entra: io devo dirgli, certo, di fare certi movimenti ma non vedo un grande problema. Ha sempre fatto gol, magari al Mondiale ne farà 8 e vinceremo il Mondiale”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Wilson: "Zaccagni la ciliegina. Immobile? Critiche vergognose. Sulla trasmissione..."

Nazionale, Accardi su Immobile: “I numeri parlano per lui. Non si può criticare"