Parma - Lazio, Immobile: "Voglio portare questa squadra avanti"

PARMA-LAZIO, IMMOBILE - A pochi minuti da Parma-Lazio, è intervenuto a Lazio Style Channel Ciro Immobile: "È stato importante affrontare il Verona, abbiamo toccato con mano la vera realtà del campionato dove nulla è scontato, come oggi, su un campo difficile e contro una squadra allenata bene. Dobbiamo dare il 100% per portare a casa i tre punti. Non dobbiamo lasciare niente al caso, dobbiamo lottare su ogni palla, rimanere positivi anche se qualche episodio gira a sfavore, la crescita passa anche da questo, dall’aspetto mentale. Fare bene per la Lazio è importante, per portarla avanti. Tutti cerchiamo di fare il massimo, lo faremo anche oggi per cercare di vincere".

