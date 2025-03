PRIMAVERA - L'Hellas batte e supera la Lazio in classifica: finisce 2-0 a Verona

Altra battuta d'arresto per la Lazio torna da Verona senza punti. La squadra di Sammarco sale a quota 36 e sorpassa proprio quella di Pirozzi, ferma a 44 punti. La firma sul match la mettono Monticelli al 41' e Vermesan su rigore all'89'. Nella prossima giornata i biancocelesti ospiteranno l'Udinese al Mirko Fersini di Formello.

Primavera 1 | 30ª giornata

Sabato 15 marzo 2025, ore 13:00

Stadio Olivieri, Verona

HELLAS VERONA: Magro, Kurti, Nwanege, Agbonifo (77' Mogentale), Szimionas, Vermesan, Pavanati (85' Scharner), De Battisti (85' Barry), Peci (60' Dalla Riva), Nwachukwu, Monticelli. A disp.: Zouaghi, Castagnini, Popovic, Garofalo, De Rossi, Stella, Philippe. All.: Paolo Sammarco

LAZIO: Renzetti, R. Bordon, Nazzaro, Di Tommaso, D`Agostini, Bordoni (63' Petta), Farcomeni (82' Munoz), Montano (63' Sulejmani), Zazza (82' Ferrari), Karsenty (55' Serra), Milani. A disp.: Bosi, F. Bordon, Gelli, Marinaj, Santagostino, Lauri. All.: Sergio Pirozzi

Arbitro: Cristiano Ursini (sez. Pescara)

Assistenti: Francesco Macchi - Gennantonio Martone

Ammoniti: Vermesan, Nwanege (H) Di Tommaso, Karsenty, Sulejmani (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+5' - Triplice fischio. La Lazio esce sconfitta dall'Olivieri per 2-0.

90' - 5 minuti di recupero.

89' - Dal dischetto va Vermesan che spiazza Renzetti.

88' - Calcio di rigore per l'Hellas Verona per un tocco di braccio di Ferrari in area.

87' - Giallo per Sulejmani per un fallaccio su Barry.

85' - Cambio Verona: De Battisti fuori per crampi, dentro Barry. Dentro anche Scharner al posto di Pavanati.

85' - Sfiora il raddoppio il Verona con il destro a incrociare di Szimionas. Palla fuori di pochissimo anche in questo caso.

84' - Grande occasione per la Lazio con Serra che carica il tiro, doppia deviazione, la palla esce di pochissimo alla sinistra di Magro.

82' - Doppio cambio in casa Lazio: fuori Farcomeni, dentro Munoz. Fuori anche Zazza, al suo posto Ferrari.

77' - Cambia il Verona: in campo Mogentale al posto di Agbonifo.

74' - Occasione ghiotta per Pavanati che controlla col tacco, sterza e salta un paio di avversari, tenta il tiro dalla sinistra poi Bordon è bravo a schermare e a mandare sul fondo.

69' - Intervento duro di De Battisti su un laziale, sarà punizione per i biancocelesti. Punizione calciata da Farcomeni in area, azione che si spegne immediatamente per un fallo a favore degli scaligeri.

63' - Altri cambi per Pirozzi: fuori Montano e dentro Sulejmani. Dentro anche Petta, fuori Bordoni.

60' - Cambia anche il Verona: Dalla Riva entra al posto di Peci.

58' - Angolo per la Lazio: Farcomeni dalla bandierina, cross sul primo palo, Vermesan allontana.

55' - Primo cambio per la Lazio: fuori Karsenty, dentro Serra.

52' - A terra Farcomeni dopo un colpo alla caviglia subito a seguito di una scontro con Peci. Staff medico in campo.

49' - Giallo per Karsenty che entra in modo molto su un Agbonifo.

47' - A terra Peci che ha preso una botta da D'Agostini. La punizione è però a favore dei biancocelesti.

46' - Si riparte con gli stessi 22 in campo.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - Fischia l'arbitro, squadre negli spogliatoi.

45+1' - Fallo di Karsenty su Agbonifo, sarà punizione per il Verona.

45' - 2 minuti di recupero.

45' - Occasione per il pareggio della Lazio: Montano sbatte su Magro che in scivolata dice di no al biancoceleste. Qualche problema per il portiere degli scaligeri, staff medico in campo.

41' - Gol Hellas Verona. Cross di De Battisti dalla sinistra, Monticelli all'angolino di collo esterno, al volo, la insacca alle spalle di Renzetti.

35' - Cerca di aumentare il ritmo l'Hellas Verona, tanti i duelli a centrocampo. Il risultato però rimane bloccato sullo 0-0.

31' - Giallo anche per Di Tommaso.

29' - Alla battuta va Milani, da posizione molto defilata, cross basso in area con D'Agostini che colpisce male e la sfera si perde sul fondo.

28' - Punizione per la Lazio conquistata da Di Tommaso, atterrato da De Battisti.

26' - Bella giocata di D'Agostini che poi trova l'inserimento di Montano, il laziale tenta il tiro col sinistro ma l'ex Magro, fa sua la sfera.

20' - Occasione per Di Tommaso da posizione defilata ma al limite dell'area. Colpisce male il centrocampista biancoceleste e la spara alta sopra la traversa.

18' - Ritmi non altissimi in questa prima parte di gara all'Olivieri. Gioco spezzettato e piuttosto falloso fin qui.

9' - A terra per Nwanege che si fa anche male in uno scontro di gioco con un avversario. Il fallo però è il suo e viene sanzionato col giallo.

7' - Angolo per l'Hellas Verona: dalla bandierina Agbonifo, Pavanati prova a piazzare il destro ma il gioco viene fermato per un fallo a favore della Lazio.

2' - Subito giallo per Vermesan che atterra in scivolata Farcomeni.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Hellas Verona - Lazio, gara valida per la 30a giornata del campionato Primavera 1. Trasferta in terra scaligera per i ragazzi di Pirozzi, chiamati alla rivalsa dopo la sconfitta in casa per 2-1 contro il Monza. Una battuta d'arresto inaspettata, che ha fermato la striscia di risultati utili consecutivi collezionati dai biancocecelesti. La gara di oggi sarà cruciale per il proseguo del campionato di entrambe le squadre: la Lazio è attualmente settima a 44 punti, mentre l'Hellas è nono a 43 punti.