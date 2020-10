PRIMAVERA - Lazio, espugnato il Franchi: doppietta di Moro, tris alla Viola

Tris alla Fiorentina, succede tutto nel secondo tempo al Franchi di Firenze. La Lazio di Menichini si presenta dopo la dolorosa sconfitta nel derby e si rifà subito. Raul Moro è super protagonista: prima l'assist vincente per Shehu, poi la doppietta che mette il sigillo finale sulla vittoria. A poco serve il gol in pieno recupero di Montiel che accorcia e fissa il risultato sull'1-3. Fiorentina battuta e superata in classifica: Lazio a quota nove punti.

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 6ª giornata

Fiorentina - Lazio 1-3 (62' Shehu, 71', 85' Raul Moro, 92' Montiel)

Venerdì 30 ottobre 2020, ore 14:30

Stadio ‘Artemio Franchi’, Firenze

FIORENTINA (4-3-3): Luci, Gentile (67' Gabrieli), Pierozzi (75' Saggioro), Dutu, Fiorini, Frison, Krastev (67'Milani), Agostinelli (88' Sacchini), Spalluto, Montiel, Bianco (75'Toci). A disp.: Ricco, Quirini, Neri, Corradini, Di Stefano, Tirelli, Sene. All.: Alberto Aquilani.

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Novella, Franco, Adeagbo, Ndrecka; Bertini (68' Cesaroni), A. Marino, Czyz (93' Marinacci); Shehu (68' Nasri); Nimmermeer (89' Tare), Moro (89' Castigliani). A disp.: Pereira, Migliorati, Pica, T. Marino. All.: Leonardo Menichini.

Arbitro: Gino Garofalo (sez. di Torre del Greco)

Ass.: Bianchini – Fine

Ammoniti: Spalluto, Gentile, Frison (F), Shehu, Marino (L).

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

94' - Fischio finale, termina qui il match.

93' - Marinacci per Czyz.

92' - Montiel accorcia le distanze con una girata al volo in area che Furlanetto non riesce a trattenere.

90' - Quattro di recupero concessi.

89' - Doppio cambio Lazio: Castigliani e Tare per Raul Moro e Nimmermeer.

88' - Nimmermeer in area regge botta alla marcatura di un difensore, poi con la punta calcia in porta, pallone a fil di palo.

85' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!! Ancora Raul Moro che riceve in area, finta e tiro che Luci non trattiene. Doppietta personale per lo spagnolo.

80' - Dieci minuti al termine, la Lazio amministra il risultato, la viola chiede un rigore inesistente.

73' - Conclusione insidiosa di Marino dal limite. Pallone a fil di palo. Domina la Lazio.

71' - GOOOOOOOOOOLLLLLLL!!! Ripartenza veloce di Moro innescato da un grande assist di Nasri. Lo si ritrova a tu per tu con Luci, lo supera e poi deposita in rete il 2-0.

68' - Nasri e Cesaroni in campo per Shehu e Bertini.

66' - Tiro al volo di Pirozzi, blocca in due tempi Furlanetto.

64' - Shehu invola Nimmermeer che perde il tempo per calciare in area, poi defilato prova un tiro cross insidioso che si perde sul fondo.

62' - GOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!! Discesa di Moro che con la sua solita azione mette al centro per Shehu, che insacca alle spalle di Luci.

59' - Krastev di testa, Furlanetto respinge. La viola chiede poi un rigore per un fallo di Czyz non ravvisato dall'arbitro.

56' - Giallo per Marino.

55' - Pallone sporco in area: lo addomestica e calcia Bertini. Tiro deviato dalla difesa viola.

52' - Punizione di Montiel, colpisce indisturbato di testa Dutu che dà potenza ma non riesce fortunatamente a centrare lo specchio.

48' - Corner biancoceleste, il portiere in uscita toglie il pallone dalla testa di Franco.

46' - Cominciata ora la seconda frazione.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+1 - Termina senza tante emozioni la prima frazione.

45' - Un minuto di recupero concesso da Garofalo.

40' - Intervento in ritardo falloso di Shehu che si becca il giallo (quarta sanzione stagionale).

35' - Lazio tutta davanti, la Fiorentina con una ripartenza velocissima porta Montiel a tu per tu con Furlanetto: tiro a incrociare che termina di poco al lato.

34' - Cross di Ndrecka che pesca Bertini in area: controllo e tiro deviato dalla difesa viola.

30' - Dopo un inizio a ritmi intensi, ora la Lazio lascia un po' più il pallone alla Fiorentina.

25' - Rinvio sbagliato di Luci che regala il pallone a Czyz. Il polacco si procura lo spazio per calciare ma il pallone finisce alto.

21' - Primo ammonito del match: si tratta di Spalluto per una manata aerea ad Adeagbo.

19' - Corner insidioso, Agostinelli in spaccata con la porta spalancata non centra lo specchio.

18' - Prima azione manovrata della Fiorentina: Spalluto difende il pallone in area, Montiel calcia di potenza ma trova la deviazione di Franco.

13' - Ancora Nimmermeer, stavolta inventa al centro per Moro, che calcia al volo spinto da un difensore viola. Pallone di poco al lato.

12' - Retropassaggio sbagliato di Frison a Luci, Nimmermeer riceve e calcia ma viene murato dall'uscita del portiere.

11' - Bel triangolo offensivo fra Nimmermeer e Marino che porta al tiro l'attaccante olandese che però non trova la porta.

10' - La Lazio fa la partita e mantiene il pallino del gioco in mano. Molto meglio i biancocelesti dei viola.

6' - Ripartenza veloce di Nimmermeer che poi cerca Moro in area. Interviene la difesa viola.

3' - Corner per la Lazio insidioso, Luci non esce bene. Adeagbo però non riesce nella deviazione vincente.

1' - Partiti! Cominciata la sfida.

PRIMO TEMPO - Dopo la sconfitta nel derby contro la Roma, la Lazio di Menichini riparte dal Franchi di Firenze. Tornati regolarmente in gruppo Furlanetto, Franco, Pica, Czyz e Bertini. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Lazio-Fiorentina, gara valida per la sesta giornata del campionato Primavera 1.