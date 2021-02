PRIMAVERA - Lazio - Spal, sorpresa Djavan: l'anteprima del match

La classifica piange, la Lazio penultima in classifica dopo le partite delle altre, cerca riscatto contro la Spal, neopromossa, ma autentica sorpresa di questo campionato. I biancocelesti si presentano alla sfida del Fersini con diverse assenze. Primo su tutti Raul Moro, ma anche Castigliani e Nimmermeer, infortunati, più Marino, squalificato per un turno. I ragazzi di Menichini sono chiamati a dare una risposta sul campo per dare una scossa a un 2021 finora disastroso. Per sopperire alle assenze, le giovani aquile potranno contare sull'apporto di Armini, ma anche e soprattutto su quello di Djavan Anderson, che potrebbe essere impiegato come mezzala a centrocampo. Una possibilità concreta dopo l'esclusione dalla lista del campionato del classe 1995.

10a giornata Campionato Primavera 1

Giovedì 18 febbraio, ore 15.00, Stadio Mirko Fersini

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2) - Furlanetto; Armini, Franco, Adeagbo; Novella, Shehu, Bertini, Djavan Anderson, Ndrecka; Tare, Cerbara. A disp.: Peruzzi, Gabriel Pereira, Pica, Floriani Mussolini, T. Marino, Ferrante, Guerini, Nasri, Cesaroni, Zaghini, Zappa.

SPAL (4-3-3) - Galeotti; Alcides, Raitanen, Peda, Yabre; Ellertsson, Simonetta, Attys; Carrà, Moro, Cuellar. A disp.: Rigon, Pezzolato, Csinger, Obbekjaer, Borsoi, Iskra, Savona, Zanchetta, Colyn, Campagna, Piht, Pinotti. All.: Giuseppe Scurto.