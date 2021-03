PRIMAVERA - Pazza Lazio, solo sorrisi in Coppa Italia: Inter battuta, è semifinale!

Una pazza Lazio, penultima in classifica e sconfitta dal mai vittorioso Ascoli in campionato, sempre vincente invece in Coppa Italia. I biancocelesti compiono un'altra impresa rifilando quattro reti a Milano all'Inter di Armando Madonna e volano in semifinale di Primavera Tim Cup. Un percorso lungo, iniziato dal primo turno eliminatorio. Sconfitte in fila Cosenza, Napoli, Atalanta e ora anche i nerazzurri. La sblocca Castigliani, poi sale in cattedra Raul Moro, rientrato dal primo minuto dopo gli stop muscolari (solo due spezzoni di gara giocati nel 2021). Lo spagnolo prima si procura e trasforma il rigore del momentaneo 2-0, poi sul finire della prima frazione ristabilisce le distanze segnando il 3-1 con una giocata da fuoriclasse. Nella seconda frazione a spegnere le speranze dell'Inter, che l'aveva riaperta con Iliev, ci pensa Bertini. Festa grande per i biancocelesti, che ora dovranno vedersela in semifinale in gara secca contro il Verona, ancora fuori casa, a causa dello sfortunato sorteggio di inizio anno. Una vittoria questa che può dare una spinta in più per i prossimi impegni di campionato, dove sarà necessario rialzare la testa per uscire da una situazione di classifica molto complicata. Con un Raul Moro così però è lecito sperare in una rimonta.

Primavera TIM Cup – Quarti di finale

Inter - Lazio 2-4 (7' Castigliani, 26' Raul Moro rig., 37' Satriano, 42' Raul Moro, 46' Iliev, 64' Bertini)

Mercoledì 17 marzo 2021, 13:00

Suning YDC, Milano

INTER – Rovida, Tonoli, Vezzoni, Youte Kinkoue, Moretti, Sangalli, Wieser, Casadei, Fonseca, Iliev, Satriano. A disp.: Botis, Basti, Zanotti, Sottini, Dimarco, Mirarchi, Lindkvist, Boscolo Chio, Akhalaia, Goffi, Bonfanti, Fontanarosa. All.: Armando Madonna

LAZIO (4-3-1-2) – Pereira; Floriani Mussolini, Armini, Franco, Ndrecka; Nasri (79' A. Marino) Bertini, Czyz; Shehu (71' Cesaroni); Castigliani, Moro (71' Tare). A disp.: Peruzzi, Zappalà, Novella, Pino, Pica, T. Marino, Guerini. All.: Leonardo Menichini

Arbitro: Luca Cherchi (sez. di Carbonia)

Assistenti: Poma – Cortese

Ammoniti: Fonseca, Kinkoue (I)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

94' - Triplice fischio di Cerchi, la Lazio fa ancora l'impresa in Coppa Italia e vola in semifinale.

92' - Se ne sono andati i primi due di recupero. Lazio a un passo dalla semifinale.

90' - 4 minuti di recupero.

86' - Tiro deviato di Czyz che diventa buono per Tare in area. La conclusione così e così verso lo specchio viene respinta da Rovida in corner.

79' - Fuori Nasri e dentro Andrea Marino nella Lazio.

78' - Crampi per Nasri che ha corso tantissimo quest'oggi.

77' - Ci prova Cesaroni a sorprendere Rovida, che però è attento e salva.

74' - Fuori Sangalli e Fonseca. Al loro posto Akhalaia.

71' - Fuori due dei migliori in campo: escono Raul Moro e Shehu, dentro Cesaroni e Tare.

67' - Gabriel Pereira si riscatta! Gran parata bassa su conclusione ravvicinata di Fonseca.

65' - Fuori Iliev e dentro Boscolo Chio.

64' - GOOOOOOOOOLLLLL!!! Meritatissimo il quarto gol. Franco in area calcia da posizione defilata colpendo la traversa. Il pallone torna in campo, Czyz la riprende, poi Bertini al volo di prima intenzione colpisce spedendola sotto l'incrocio dei pali. Gran gol.

64' - Ancora Lazio vicino al quarto gol. Cross teso e incornata di Castigliani. Rovida con un miracolo mette in corner.

63' - Lazio a un passo dal 4-2. Da corner Czyz e Nasri non riescono nella deviazione vincente da due passi.

56' - Bella azione costruita dalla Lazio. Nasri arriva sulla linea di fondo, mette al centro per Moro che fa da sponda per l'arrivo di Czyz: il piazzato del polacco finisce di un soffio al lato.

50' - Bravissimo Moro a sfuggire sulla linea di fondo e a mettere in mezzo per Nasri, che deve solo appoggiarla in rete, ma si fa ribattere la conclusione sulla linea.

46' - Gol dell'Inter. Iliev sfugge a un contrasto, poi conclude dalla distanza, Gabriel Pereira non perfetto si fa sorprendere da una conclusione non irresistibile. Gara riaperta.

46' - Cominciato il secondo tempo.

INIZIO SECONDO TEMPO

Un cambio per l'Inter: fuori Wieser e dentro Mirarchi. Lazio con gli stessi undici.

FINE PRIMO TEMPO

45'+2 - Termina qui la prima frazione.

45'+1 - Palla al centro di Raul Moro che pesca Shehu. Tiro di prima intenzione destinato all'angolino, ma Rovida con un intervento super mette in corner.

45' - Due di recupero.

42' - GOOOOOOOOOOAAAALLLL!!! Ancora Raul Moro. Discesa di Shehu, che serve il folletto spagnolo al limite dell'area. Sterzata sul destro che elude l'intervento di Kinkoue, poi con tranquillità piazza il pallone lucidamente nell'angolino.

39' - Occasionissima per la Lazio. Moro riceve sulla trequarti, sterza centralmente evitando l'intervento di Moretti e Kinkoue, poi tutto solo in area tradito da una zolla calcia alle stelle.

38' - Accorcia l'Inter. Cross tagliato di Vezzoni, Satriano in torsione colpisce di testa insaccando. Pereira si tuffa e la tocca, ma non riesce a toglierla dallo speccio.

36' - Prestazione mostruosa di Czyz, che è ovunque. Fase offensiva e difensiva.

31' - Lazio in controllo della sfida al momento. I biancocelesti resistono senza soffrire troppo alle offensive nerazzurre.

26' - GOOOOOOOOOOOOAAAALLLL!! Raddoppia la Lazio. Raul Moro con freddezza spiazza Rovida. Pallone a destra, portiere a sinistra.

26' - RIGORE PER LA LAZIO! Moro sfugge in area a Kinkoue, che lo stende. Nessun dubbio per l'arbitro. Ammonito il difensore dell'Inter.

25' - Satriano va via sulla destra a Franco e mette un pallone teso in mezzo. Nessuno dell'Inter riesce ad intervenire.

19' - Ammonito per simulazione Fonseca, che si lascia andare in area di rigore dopo uno scontro con Shehu.

16' - Sponda di Fonseca in area e tiro di prima intenzione di Iliev, il pallone termina di poco al lato.

9' - Inter a un passo dal pareggio. Tiro cross di Vezzoni che si stampa sulla traversa e poi tocca la linea di porta. Si salva la Lazio.

7' - GOOOOOOOOOOOOLLLL!! La sblocca subito la Lazio con Castigliani. Calcio di punizione tagliato di Shehu dalla trequarti, l'attaccante biancoceleste colpisce con la punta trovando la deviazione di un difensore. Poi però è il più lesto a riprendere il pallone e a spingerlo dentro.

4' - Primi minuti di studio in campo fra le due squadre, ma i ritmi sono subito intensi.

1' - Partiti! Cominciata la sfida.

PRIMO TEMPO - Quarti di Coppa Italia al via. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Inter-Lazio. La vincente conquisterà la semifinale della competizione.