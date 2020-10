RIVIVI DIRETTA / Lazio, Inzaghi: "Siamo in attesa degli ultimi tamponi. Nuovi arrivi? Valutiamo"

Vigilia particolare in casa Lazio, con Simone Inzaghi alle prese con numerose defezioni e tanti giovani aggregati alla prima squadra per la trasferta di Champions League contro il Bruges. Alla vigilia del match, e con la squadra approdata in terra belga, è il momento della conferenza stampa del tecnico, in programma alle ore 18.45 al Jan Breydel Stadium.

Difficoltà Covid-19...

"Per quanto riguarda la lista dei convocati abbiamo dei giocatori che sono rimasti a Roma. Qui siamo in 16, e domani in giornata la società farà un comunicato".

Si tratta di una situazione complicata...

"Non ce lo aspettavamo, eravamo partiti molto bene. Volevamo venire qui a Bruges al completo, queste problematiche ce le hanno tutte le squadre. Sono sicuro che quelli che scenderanno in campo daranno il 120% per la maglia della Lazio".

Che Lazio sarà quella che giocherà domani contro il Bruges?

"Ci sarà una Lazio altamente competitiva, che vorrà fare un'ottima partita contro il Bruges, che è una buona squadra con ottimi giorcatori e che è come noi in testa al girone. Manca ancora tanto, cinque partite, siamo solo all'inizio. È un momento d'emergenza, che non avremmo voluto avere, ma sono fiducioso su quelli che scenderanno in campo".

Qual è il suo pensiero sul Bruges?

"Il Bruges è un ottima squadra con giocatori importanti. Credo che il centrocampo sia il loro reparto migliore, con giocatori di qualità e fisici. È una squadra che corre tanto. Insieme a Lazio, Zenit e Dortmund si giocherà fino all'ultimo la qualificazione".

Potranno arrivare altri giocatori nella giornata di domani?

"Stiamo valutando, stanno ultimando gli ultimi tamponi. Credo che i dodici che sono arrivati saranno quelli che faranno la gara. Se poi potrà arrivare qualcuno, ben venga".

Pubblicato il 27/10/2020

