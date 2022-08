RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Casale: "Qui per volontà di Sarri. Sul cambio ruolo..."

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, VECINO HA SCELTO: ECCO QUALE SARÀ IL SUO NUMERO DI MAGLIA - FOTO Una rivelazione fatta in anteprima ad un tifoso, così Matias Vecino ha voluto far sapere quale sarà il suo numero di maglia alla Lazio. Il centrocampista, in Paideia per le visite mediche di rito, ha infatti firmato la maglia di un supporter fuori dalla clinica... Una rivelazione fatta in anteprima ad un tifoso, così Matias Vecino ha voluto far sapere quale sarà il suo numero di maglia alla Lazio. Il centrocampista, in Paideia per le visite mediche di rito, ha infatti firmato la maglia di un supporter fuori dalla clinica... WEBTV VECINO-LAZIO, DESTINI INCROCIATI: DA QUEL COLPO DI TESTA AL RITORNO DA SARRI Destini incrociati, quelli di Matias Vecino e della SS Lazio. Impossibile dimenticarsi quel gol datato 20 maggio 2018. Una splendida sera primaverile allo Stadio Olimpico rovinata, per i circa 60 mila cuori biancocelesti presenti, dalla beffa finale firmata proprio dal... Destini incrociati, quelli di Matias Vecino e della SS Lazio. Impossibile dimenticarsi quel gol datato 20 maggio 2018. Una splendida sera primaverile allo Stadio Olimpico rovinata, per i circa 60 mila cuori biancocelesti presenti, dalla beffa finale firmata proprio dal... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, UDOGIE L'OBIETTIVO E IL SOGNO DI SARRI: LA SITUAZIONE Tra tutti i nomi usciti per la fascia mancina quello di Udogie è il preferito di Maurizio Sarri e Lotito ha allacciato i contatti con Pozzo: la situazione Tra tutti i nomi usciti per la fascia mancina quello di Udogie è il preferito di Maurizio Sarri e Lotito ha allacciato i contatti con Pozzo: la situazione