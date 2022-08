RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Cancellieri: "Tornare a Roma uno stimolo in più. Sul derby..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Oltre a Nicolò Casale, oggi è stato presentato anche Matteo Cancellieri. A prendere la parole è stato il ds Igli Tare: "Sono molto contento di presentare il prossimo colpo, Matteo Cancellieri. Anche per il fatto che l'ho seguito da parecchi anni: è un giocatore che la società ha preso pensando al futuro. Ha caratteristiche molto importanti e con il lavoro del nostro allenatore può essere di prospettiva, non solo per noi ma anche per la Nazionale. Siamo tutti d'accordo che sia un grande colpo. Non dobbiamo alzare troppo le aspettative, dobbiamo essere bravi a dargli il tempo giusto per crescere e superare i momenti di difficoltà. Rappresenta un acquisto molto importante: mi auguro che le nostre aspettative siano ripagate sul campo".

Che sensazioni stai vivendo?

"Per me è stata quasi una sorpresa. Tornare a casa mia, a Roma, è stato uno stimolo in più per poter fare bene in una squadra come questa. Spero di ripetere quanto di buono fatto a Verona, continuando sempre a crescere".

Un pensiero su Guerini...

"Un collegamento che abbiamo fatto sia io che la famiglia di Daniel. Il fatto di stare qui me lo ricorda ogni volta che entro in campo: conosco lui e la sua famiglia da quando ero piccolo. Se sto qui è anche per lui, era destino".

Come ti stai trovando da centravanti?

"Il fatto di imparare un altro ruolo non mi fa paura. Davanti ho un giocatore come Ciro Immobile che mi ispira molto. Per me è un'opportunità importante, così come magari potrò confermarmi nel mio ruolo. È una posizione più centrale, le richieste sono diverse, ma penso di poterlo fare".

Tu come Mertens? Che rapporto hai con il gol?

"Da esterno si trova comunque il gol, anche se è più difficile. È molto diverso magari rispetto a fare la punta centrale, bisogna imparare a farlo. Da una parte può essere più semplice perché rubi con gli occhi da uno come Ciro..."

Su Ilic...

"Secondo me è un giovane di grande talento, il campo lo conferma. È molto forte".

Come ti senti ad avere addosso l'etichetta di vice Immobile?

"Sto rubando tutto, come lo fa lui è un ruolo a parte. Siccome potrei essere chiamato in causa in quella posizione, devo farmi trovare pronto. In allenamento sono stato chiamato a farlo, avrò il mio tempo per imparare a farlo nel migliore dei modi".

Cosa rappresenta per te il derby?

"I miei primi 10 anni li ho fatti alla Roma. Il derby è una partita a sé. Comunque la sentirò in modo particolare, ma la sentirò da giocatore della Lazio".

Gli altri compagni d'attacco...

"Sono tutti calciatori già completi, posso prendere spunto da tutti quanti, indipendentemente dal ruolo che ricoprono".