RIVIVI LA DIRETTA – Lazio, Sarri: "Stiamo crescendo. Mercato? Se fosse per me..."

La Lazio prosegue il suo cammino in Coppa Italia grazie alla rete di Immobile che ha sbloccato il risultato nella seconda parte dei tempi supplementari, trascinando i suoi verso la vittoria. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per commentare la gara: “La squadra sta crescendo. È cresciuta nello spirito è disposta al sacrifico e alla fatica e stasera sono stati trasportati tutti in questo clima compresi i ragazzini entrati dalla panchina che si sono messi subito a disposizione con grande spirito di sacrificio. Ci dispiace arrivare alla partita contro l’Atalanta con 120 minuti addosso. La bizzarria di questi calendari porta a questi squilibri Mercato? Se fosse per me io farei spendere anche un miliardo e mezzo, non c’è problema. Ma bisogna fare i conti con la società e per fare un discorso logico ci vogliono due o tre sessioni di mercato (per adeguare la squadra al suo modo di giocare ndr); perché è una società sempre molto oculata e quindi non farà mai una sessione con 7-8 acquisti contemporaneamente e questo lo sapevo già prima di venire qui. Vediamo se si può fare qualcosa, come ha detto il presidente se esce qualcuno allora potrebbe entrare qualche altro. L’importante è che la società sia disposta mentalmente ad accompagnarci nella crescita".

SQUADRA - "Scontro nel campo? Un bel test, un collaudo. Alla fine, mi sono rialzato prima io. Ora parlare di Raul Moro come uno a margine del progetto, un ragazzino del 2002 aggregato che ha fatto undici dodici ingressi e una partita da titolare, mi sembra molto dentro. Ha fatto bene Lazzari ma non è uno che ha fatto due partite in questa squadra, ne ha fatte diverse. Ha fatto particolarmente bene stasera perché ha fatto una fase difensiva migliore del solito, la fase offensiva la fa sempre su questi livelli quindi è una cosa che non va i discussione. Ma stasera mi è sembrato più attento anche in fase difensiva. Vavro è chiaro che ci faceva comodo nei minuti finali per alzare centimetri in previsione di tante palle messe dentro da parte loro. Muriqi, considerato che non andava in campo da un po’, secondo me ha fatto un buon primo tempo si è un po’ appannato dopo però secondo me il primo tempo l’ha fatto bene rimediando anche un paio di palle gol abbastanza pulite”

ZACCAGNI E PEDRO- "Zaccagni ha una distorsione alla caviglia e Pedro ha un problemino al soleo non di particolare entità. Vista la tipologia degli infortuni se qualcuno dei due deve rischiare tra qualche giorno, la logica mi dice che è meglio se rischia Zaccagni"

