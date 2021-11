RIVIVI LA DIRETTA - Marsiglia - Lazio, Basic: "Avrei voluto i tifosi qui. Sarri? È molto tattico"

Marsiglia - Lazio è alle porte ed è tempo di conferenze stampa. Insieme al tecnico Maurizio Sarri ha parlato anche il centrocampista Toma Basic, che al Velodrome ha già giocato in questa stagione, il 15 agosto con la maglia del Bordeaux (suo l’assist per il 2-2). Le risposte del croato alle domande dei giornalisti. (CLICCA QUI PER IL VIDEO INTEGRALE DELLA CONFERENZA O SCORRI A FINE ARTICOLO)

Come ti trovi alla Lazio? Che sensazioni hai rispetto al Velodrome che conosci già?

"Sono due mesi che sono alla Lazio e mi sento bene. Le sensazioni sono molto buone. Conosco bene il Marsiglia, ho giocato qui con il Bordeaux ad agosto e finì 2-2. Ricordo bene l’atmosfera dello stadio, molto intensa. Credo che anche per questo la partita sarà molto difficile".

Cosa pensi del divieto di trasferta emanato dal Ministero dell’Interno francese?

"Penso che questa domanda non sia per me. Io avrei voluto che i tifosi fossero qui con noi. Per il resto spero sempre che tutto vada per il meglio".

Cosa può dare l’esperienza alla Lazio per la tua carriera? Chi è il tuo modello?

"Ho scelto la Lazio perché è un grande club. La decisione è stata facile da prendere. Anche per la mia carriera la Serie A è un passo in avanti rispetto alla Ligue 1. Sono qui per imparare cose nuove e migliorarmi. Ci sono tanti giocatori a cui ispirarmi, se devo dirne uno dico De Bruyne".

Come ti stai trovando nel gioco di Sarri?

"Sarri è un allenatore molto tattico. Penso di essermi inserito molto bene nel gruppo e di aver appreso quello che lui ci chiede".

Cosa pensi di Milik?

"Milik è un buon giocatore, ma non bisogna concentrarsi troppo sui singoli giocatori. La priorità è la squadra e non il singolo. Domani penseremo a tutto il Marsiglia e non a Milik in particolare".