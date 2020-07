Serie A, da Gravina assist per la Juve? Possibile sfida alla Lazio con stadio aperto

“Possibile vedere gli stadi aperti prima di agosto? Stiamo lavorando perché i tifosi possano tornare a vivere l’evento calcistico. Lavoriamo su percentuali, pensiamo oggi ad un 25%”, così ha parlato il presidente Figc, Gabriele Gravina. Per vedere i tifosi di nuovo allo stadio però, serve l’ok del Comitato tecnico scientifico. Che potrebbe anche arrivare in base ai numeri del contagio. Ecco che allora i tifosi della Juve sperano in un Allianz Stadium parzialmente aperto per la sfida, che potrebbe essere da scudetto, contro la Lazio il prossimo 20 luglio.

Capienza ridotta - Il moderno stadio della Juve permetterebbe dunque un distanziamento corretto tra i tifosi per assistere al match in totale sicurezza. Il vero problema, evidenziato anche da Gravina, è quello sulla gestione dei flussi. Tradotto: vanno evitati assembramenti allo stadio, in entrata e in uscita. Il tutto potrà essere studiato dal Cts, anche la Federazione spinge per rivedere i tifosi all’interno degli impianti durante questa emergenza Coronavirus. La Juve spera: giocare una sfida così importante, non nel silenzio tombale ma con la spinta di un po’ di sostenitori, può fare sicuramente la differenza.

