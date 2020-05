Serie A, si attendono decisioni su allenamenti e partite: traguardo lontano

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, TEST CORONAVIRUS: EFFETTUATI GLI ESAMI CLINICI DI IDONEITÀ A FORMELLO Nella giornata odierna nel Lazio Lab del centro sportivo di Formello con il supporto della clinica Paideia sono stati effettuati i test clinici di idoneità ai calciatori della prima squadra nel rispetto delle normative vigenti. Il gruppo si è sottoposto... Nella giornata odierna nel Lazio Lab del centro sportivo di Formello con il supporto della clinica Paideia sono stati effettuati i test clinici di idoneità ai calciatori della prima squadra nel rispetto delle normative vigenti. Il gruppo si è sottoposto... WEBTV LAZIO, NESSUN GIOCATORE IN SCADENZA: IL PUNTO SU PAROLO, LULIC E CATALDI In casa Lazio non c'è nulla da temere in vista di giugno 2020, almeno per quanto riguarda la situazione contrattuale. Gli unici giocatori che hanno attualmente il contratto in scadenza il 30 giugno, hanno già trovato l'accordo con la società per... In casa Lazio non c'è nulla da temere in vista di giugno 2020, almeno per quanto riguarda la situazione contrattuale. Gli unici giocatori che hanno attualmente il contratto in scadenza il 30 giugno, hanno già trovato l'accordo con la società per... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, ANCHE I BIANCOCELESTI SUL TALENTO KUDUS Il club capitolino viene inserito tra le tante squadre interessate al classe 2000 del Nordsjaelland, a segno dieci volte in stagione. Il club capitolino viene inserito tra le tante squadre interessate al classe 2000 del Nordsjaelland, a segno dieci volte in stagione.