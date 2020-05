Calciomercato Lazio, Kumbulla apre ai biancocelesti: la situazione

La Lazio non molla, è conscia delle difficoltà e della concorrenza, ma vuole provarci per Marash Kumbulla. Nelle scorse ore, infatti, c’è stato un contatto diretto tra i dirigenti biancocelesti e l’entourage del difensore albanese che ha aperto alla possibilità di approdare nella Capitale. Un passaggio importante perché su Kumbulla ci sono tanti top club e lo stesso giocatore sta sfogliando la margherita e l’apertura non era poi così scontata. Sul classe 2000 hanno messo gli occhi Chelsea, Tottenham, Inter e Napoli e proprio gli azzurri ci avevano provato con forza a gennaio ricevendo, però, il no del giocatore che non è mai stato intrigato dalla prospettiva di approdare in Campania. La Lazio è partita da lontano, con un corteggiamento serrato e tanto pesa la figura di Tare che ha lavorato ai fianchi del connazionale per convincerlo a sposare la causa laziale. Ma se fino a qualche giorno fa il difensore non aveva ancora dato un’apertura ampia e totale alla possibilità di approdare alla Lazio, ecco che invece nelle ultime ore le cose sono cambiate. Kumbulla ha fatto intendere che se Lotito troverà l’accordo con Setti, lui direbbe subito sì. La possibilità di giocare la Champions League e di crescere in modo graduale in un club importante e nel quale avrebbe buone possibilità di giocare titolare, sono diventati fattori fondamentali.

CONCORRENZA - Ma l’apertura non deve ingannare, la strada resta complicata. Intanto perché il Verona continua a chiedere 20 milioni più bonus e perché l’Inter è sempre in pressing e pronta a mettere sul piatto un’offerta economica molto allettante anche per il giocatore con un quinquennale da due milioni a stagione. I nerazzurri sono, al momento, i concorrenti più insidiosi e ingombranti, Marotta punta forte sul centrale, l’ha individuato come il rinforzo giusto per la difesa di Conte che, nella prossima sessione di mercato, potrebbe dire addio a Godin e sicuramente saluterà Ranocchia. Senza dimenticare la situazione Skriniar che viene corteggiato da United, Barcellona, Real e City. La corsa quindi è apertissima e nelle prossime settimane sono attesi ulteriori sviluppi. La Lazio però ora è davvero entrata in gara, pronta a dire la sua per arrivare a Kumbulla.

