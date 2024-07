Ve l'avevamo anticipato, ora è ufficiale. Jacopo Sardo ha dato il suo addio alla Lazio: è un nuovo giocatore del Saarbrücken. Il classe 2005 ha deciso di non continuare la sua esperienza in biancoceleste e di volare in Germania. La società tedesca, che milita in Serie C, è un club satellite del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Di seguito l'annuncio.