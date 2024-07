Calciomercato Lazio, Sardo saluta e vola in Germania: la sua prossima avventura

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Jacopo Sardo saluta la Lazio e vola in Germania. E' imminente il suo trasferimento al Saarbrücken, squadra di terza serie e satellite del Bayer Leverkusen. Il club della Renania monitorerà dunque il percorso del classe 2005 in arrivo dall'Italia. Per il centrocampista, che ha già svolto le visite mediche, pronto un contratto di quadriennale.

Scegliendo l'opzione estera, Sardo si è svincolato nonostante la proroga delle norme sui tesseramenti dei 'giovani di serie' che l’avrebbe legato ai colori biancocelesti per altri 12 mesi. Il Leverkusen ha battuto la concorrenza dell'Eintracht Francoforte, del Lille e del Milan U23 che aveva offerto circa 400mila euro, rifiutati da Lotito. La Lazio rischia di non ricevere nemmeno il riconoscimento del training compensation, circa 200mila euro, da escludere in assenza di una proposta scritta di contratto da parte della società formatrice entro 60 giorni dalla scadenza.

L'avventura tedesca di Sardo inizierà a brevissimo e il primo impegno con la sua nuova squadra potrebbe profumare già di Lazio. Il Saarbrücken, infatti, inaugurerà la stagione ufficialmente il 18 agosto in Coppa di Germania contro il Norimberga allenato dall'ex biancoceleste Miro Klose.

Pubblicato il 30/07 alle 6:30