UFFICIALE - Lazio, sfuma Wesley: il brasiliano passa all'Aston Villa

AGGIORNAMENTO ORE 19.40 - Arriva l'ufficialità del passaggio di Wesley all'Aston Villa. Questo il comunicato ufficiale sul sito del club di Birmingham: "Aston Villa e Club Bruges hanno concordato il trasferimento dell'attaccante brasiliano Wesley, con riserva di permesso di lavoro e autorizzazione internazionale". Cala così definitivamente il sipario su uno degli obiettivi estivi della Lazio.

Colpo di scena, almeno stando a quanto viene riportato in Inghilterra in queste ultime ore: l'Aston Villa avrebbe trovato l'accordo con il Bruges per il trasferimento di Wesley, attaccante brasiliano corteggiato dalla Lazio da almeno dodici mesi. Potrebbe sfumare nuovamente. Anche Paulo Nehmy, agente del classe 1996, avrebbe confermato ai media britannici la conclusione dell'affare nella giornata di ieri. Un'intesa economica trovata per circa 25 milioni di euro. Per il calciatore è pronto un contratto di cinque anni fino al 2024.

Pubblicato il 13-6 alle 16.10