Verona - Lazio, prima convocazione per Floriani Mussolini

Per la trasferta di Verona Maurizio Sarri ha deciso di convocare anche Romano Floriani Mussolini. Il terzino classe 2003 è alla prima chiamata con la Lazio dei "grandi" e ha scelto la maglia numero 44. Per lui una grande soddisfazione dopo i 90 minuti disputati oggi con la Primavera nel match contro il Cesena. Sarri, viste le defezioni in difesa e l'ottimo rendimento del giocatore con la squadra di Calori, ha deciso di portarlo con sé al Bentegodi.