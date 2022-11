Zaccagni, il piccolo Thiago conosce zio Ciro: l'incontro con Immobile - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoil.it

È diventato da poco papà per la quarta volta - con la nascita di Andrea - ma oggi Ciro Immobile ha vestito i panni dello zio. Il bimbo in questione è Thiago Zaccagni, figlio di Mattia e Chiara Nasti. Su Instagram, l'esterno ex Verona ha condiviso il video dei primo incontro tra il nuovo arrivato e il compagno di squadra. "Con lo zio, Ciro Immobile", le parole aggiunte da Zaccagni nella storia pubblicata su Instagram, in cui si vede il bomber della Lazio tenere teneramente in braccio il neonato.

Pubblicato il 19/11