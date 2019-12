Lazio Women, Pittaccio: "Stiamo migliorando. Felice per la doppietta"

Con la sua doppietta al Vittorio Veneto Francesca Pittaccio, attaccante della Lazio Women, ha aiutato la squadra a portare a casa tre punti importantissimi. Ora le ragazze di mister Seleman sono terze in classifica a pari punti con la Riozzese, squadra che affronteranno il prossimo weekend. Pittaccio ha parlato del momento delle biancocelesti a Lazio Style Channel: "Quella di domenica scorsa contro il Premac Vittorio Veneto è stata una vittoria importante, siamo riuscite a conquistare quei tre punti che ci erano mancati nelle ultime due uscite stagionali, nonostante avessimo messo in mostra ottime prestazioni. Subire il gol del 2-1 non è stato il modo migliore per iniziare il secondo tempo, ma siamo state brave a reagire e chiudere la partita grazie al colpo di testa di Pezzotti. Il mio primo gol è arrivato sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Giammarino, il tiro si è infranto sulla barriera ma io, in mezza rovesciata, sono riuscita a infilarla in porta; sulla seconda rete, Santoro ha messo un cross da destra che ho finalizzato con l’interno piede. Produciamo tanto gioco, spesso manchiamo nell’ultimo passaggio. Domenica siamo state più ciniche anche se potevamo sfruttare meglio le numerose occasioni costruite".

LO SCONTRO DIRETTO: "Da un paio di settimane a questa parte stiamo lavorando molto dal punto di vista offensivo, perché nella fase di non possesso abbiamo sistemato le cose. Contro la Riozzese domenica prossima sarà uno scontro diretto in casa loro. Loro sono una squadra forte fisicamente, ma con il nostro gioco palla a terra possiamo creargli grandi problemi. La doppietta fa morale sia per me sia per la squadra. Ci fornisce ulteriori stimoli in vista del prossimo big match, per continuare a fare bene e segnare ancora di più. Il gruppo si sta amalgamando, tante calciatrici, come me, erano nuove; personalmente conoscevo il mister ma non le compagne. Possiamo ancora migliorare tanto, ma ci stiamo lavorando".

