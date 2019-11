Lazio Women, Seleman: “Ci attendono due derby consecutivi, attenti alla Roma”

La Lazio Women torna alla vittoria, e lo fa in trasferta. Il 2-0 sul campo del Perugia (firmato da Coletta e Pezzotti) rilancia le ragazze di Ashraf Seleman in classifica. Proprio il mister delle aquile ha parlato a Lazio Style Channel del momento delle biancocelesti e dei prossimi impegni, rappresentati dal doppio derby contro la Roma: “La vittoria di ieri è importante per come è arrivata e per il clima che si era creato: la pioggia ha reso il terreno di gioco quasi impraticabile e abbiamo perso due ragazze per infortunio. Sono molto soddisfatto, siamo stati bravi a chiudere il match quando ne abbiamo avuto la possibilità” - poi il mister ha parlato dell'organico a sua disposizione - “Siamo stati costretti a sostituire il nostro portiere per infortunio e voglio fare un plauso a Natalucci che è riuscita a farsi trovare pronta. A tal proposito, vantiamo tre portieri di assoluto valore”. La vittoria rilancia la Lazio Women anche a livello mentale: “Le due sconfitte incassate ci hanno lasciato un po’ di insicurezza, ma alla lunga siamo usciti fuori nel corso della partita. Abbiamo dimostrato di avere un potenziale importante per poterci misurare in questo campionato al meglio”.

ORA TESTA ALLA ROMA - “Ci attendono due derby consecutivi, in Coppa e in campionato. La stracittadina è sempre una gara difficile da affrontare, mentalmente si prepara da sola perché ogni calciatrice vuole ottenere bottino pieno. L’incontro sarà molto difficile. La Roma Calcio Femminile è una squadra fisica e dovremo stare attenti a non valorizzare le loro caratteristiche” - sarà importante anche l'ambiente - “Dovremmo giocare al Fersini, un campo che ci dà sempre una spinta in più. Lavoreremo per ottenere due risultati importanti nei derby. Dovremo capire bene le condizioni della rosa. Il nostro modo di giocare non si basa sulla fisicità, lavoreremo sui nostri punti di forza, sulle caratteristiche che potrebbero mettere in difficoltà la Roma Calcio Femminile. La formazione giallorossa e il Ravenna sono strutturate per raggiungere i vertici della classifica, ma non stanno attraversando un periodo positivo”. Poi Seleman chiude parlando del campionato: “Dobbiamo continuare a lavorare. Il Napoli è una squadra che ha la possibilità di arrivare fino in fondo senza incassare sconfitte, ma tutte le squadre di vertice sono ben attrezzate. Noi dobbiamo raccogliere più punti possibili per poi, nel girone di ritorno, valutare quale potrebbe essere il nostro percorso”.

