Brasile, Luiz Felipe festeggia la convocazione: i messaggi dei laziali - FT

Nel pomeriggio di ieri per Luiz Felipe è arrivata la convocazione con il Brasile Olimpico. Una gioia immensa tanto quanto sperata. Per un brasiliano rappresentare il proprio paese vestendone i colori è forse l'orgoglio più grande. Orgoglio manifestato anche attraverso i social, dove lo stesso Luiz Felipe ha commentato così la chiamata: "Molto felice per la convocazione con il Brasile Olimpico". E via giù di commenti, una sfilza lunghissima: da Lucas Leiva a Pedro Neto, passando per Berisha, Romulo e Mauricio, fino ad arrivare a Lukaku, Adekanye, Milinkovic, Correa e Miangue. Complimenti sinceri da parte di compagni ed ex compagni, entusiasti tanto quanto il giovane difensore brasiliano. Dal biancoceleste della Lazio al verdeoro del Brasile il passo è davvero breve.

