Calciomercato Lazio, per Romagnoli si muovono anche i tifosi: "Ti aspettiamo"

I tifosi della Lazio stanno inondando i social del calciatore del Milan per spingerlo a trasferirsi in biancoceleste. I rossoneri...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Mancano ancora otto gare alla fine della stagione, ma in casa Lazio si parla già della squadra che verrà. Dopo quello che un po' da tutti è stato definito un anno di transizione, in estate le novità a Formello saranno tante. Molti i giocatori che saluteranno la Capitale e tanti reparti da rifondare. Primo fra tutti è sicuramente la difesa che dovrà fare i conti con l'addio di Luiz Felipe e che vede Acerbi sempre più lontano. Tra i tanti nomi accostati quello con più appeal è sicuramente Alessio Romagnoli. Il giocatore si svincolerà dal Milan a giugno ed è pronto per una nuova avventura. L'offerta dei rossoneri è stata al ribasso e lui ha iniziato a guardarsi intorno. Romagnoli non ha mai nascosto di essere tifoso della Lazio e sogna di indossare la maglia per cui ha sempre fatto il tifo. I sostenitori sperano di abbracciarlo e così hanno riempito i social del giocatore di messaggi. "Ti aspettiamo a Roma", "Che bello vederti con questi colori" e "Vieni alla Lazio" sono i commenti più frequenti sotto i suoi post. Il tutto ovviamente con le emoticons bianco e celesti. Non la pensano allo stesso modo i milanisti, o almeno alcuni di loro, che sperano di trattenere a Milanello il loro capitano. "Rinnova capitano", "Resta con noi" e "Non lasciarci" si alternano ai commenti dei fan della prima squadra della Capitale. Tra pallini rossoneri e biancocelesti i prossimi mesi saranno decisivi per il Milan, in piena lotta scudetto, e per Romagnoli che dovrà scegliere il suo futuro.