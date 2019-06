Champions League, la festa in casa Leiva per la vittoria del Liverpool - VD

La festa del Wanda Metropolitano arriva anche in casa Leiva. Il centrocampista della Lazio ha indossato la maglia del Liverpool per dieci lunghi anni. Con la squadra britannica, il brasiliano ha un rapporto speciale, inestinguibile, né con il tempo, né con la distanza. Non potrebbe essere altrimenti. E il grande amore di Lucas è stato trasmesso anche al figlio. Nel post che il regista laziale ha pubblicato su Instagram, viene ritratta tutta la passione Red di Leiva junior: ipnotizzato e felice davanti alla tv, attendendo con il fiato sospeso il fischio d'inizio. Poi, la corsa a perdifiato in giro per casa, urlando "campioni!". "Questo è quanto significa per lui il Liverpool!", scrive il giocatore biancoceleste. Quella di oggi è una serata importante. Anche in casa Leiva.

