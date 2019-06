Champions League, il Liverpool vince la finale: è campione d'Europa

Il Liverpool vince la Champions League. Al Wanda Metropolitano, è tutto Red: con due reti, la squadra di Jurgen Klopp batte il Tottenham e conquista il palcoscenico più importante d'Europa. La gara si sblocca subito al secondo minuto di gioco, con il rigore concretizzato da Salah, dopo il discusso tocco di mano di Sissoko in area. All'87esimo, Divock Origi ha raddoppiato approfittando degli sviluppi di un calcio d'angolo. Non una partita memorabile, in termini di gioco, poco brillante o spettacolare, con parecchi errori da entrambe le squadre. Pur rischiando qualcosa di troppo negli ultimi minuti, alla fine è il Liverpool a festeggiare. Davanti alla delusione di Kane e compagni, i Reds alzano al cielo il trofeo, un anno dopo le lacrime di Kiev. Mister Klopp si rifa dopo la sconfitta dello scorso anno - la seconda in finale di Champions -, vincendo la sua prima coppa dei Campioni.

Pubblicato l'1/06 alle 22:45