Como - Lazio, è già vigilia: Vecino e Tavares presentano la sfida - FOTO

Dopo l'entusiasmante successo per 3-0 contro il Genoa, la Lazio scende in campo ancora una volta in campionato. Stavolta, ad attendere la formazione biancoceleste, c'è il Como di Cesc Fabregas che pian piano sta modellando la sua struttura di gioco. Il fischio d'inizio sarà domani alle ore 20,45 e darà il via alla gara valevole per la decima giornata di campionato. Intanto la Lazio, tramite i propri canali social, ricorda l'appuntamento di domani, scegliendo come giocatori-copertina Vecino e Tavares. Ecco il post della società: