David Silva accende anche i tifosi avversari: "Lazio stellare"

LAZIO SOCIAL - Se Karaoke è il tormentone radiofonico della stagione , l'affare che dovrebbe portare David Silva alla Lazio è quello che sta tenendo sulle spine i tifosi biancocelesti. I sostenitori delle aquile sognano di vedere il talento spagnolo indossare la maglia con l'aquila sul petto. Immancabili quindi i commenti di approvazione sotto la grafica creata ad hoc da 433. Se i sostenitori della prima squadra della Capitale sono pazzi di gioia, quelli delle altre squadre un po' meno ma guardano con ammirazione alla squadra di Inzaghi. "Centrocampo più tecnico d'Europa", "Squadra stellare", "Luis Alberto e David Silva insieme wow" e "David Silva e Luis Alberto dietro a Immobile fanno della Lazio una delle squadre più temibili" sono solo alcuni dei commenti della foto che impazza e rimbalza sul web. Manca sempre meno con il giocatore che non vuole mancare di rispetto al City, ancora impegnato in Champions. Poi, però, Merlino dovrebbe sbarcare nella Capitale e la gente non vede l'ora di abbracciarlo.

Calciomercato Lazio, sale l'attesa per David Silva: firma slittata di qualche giorno

