Derby, la papera di Pau Lopez impazza sui social: "Goicoechea II" - FOTO

"Ma che ha fatto?", "Ma come è possibile?", "Peggio di Goicoechea" non smettono di chiederselo e di ripeterselo i tifosi della Roma. La papera di Pau Lopez nel derby della Capitale è ancora impressa nella mente dei sostenitori giallorossi che non riescono a farsene una ragione. In casa Lazio, invece, l'atmosfera è ovviamente diversa. L'errore grossolano dello spagnolo, in coppia con Santon e Smalling, ha permesso ad Acerbi di rimettere subito in equilibrio una sfida difficile e sentita come una stracittadina. Un regalo paragonato a quello fatto a Candreva da Goicoechea nel novembre del 2012. La pioggia battente e la potenza del tiro del centrocampista, però, sono due attenuanti per l'estremo difensore uruguaiano. Diverso il discorso per l'iberico che ha rimesso in gioco un pallone destinato sul fondo perpetuando nell'errore e regalando al 33 biancoceleste un pallone che andava solo spinto in rete. L'errore non è sfuggito al popolo del web che da domenica sera ha realizzato meme e fotomontaggi con protagonista proprio Pau Lopez e la sua uscita. L'ex Betis viene così immortalato mentre vola al fianco di Superman o con il mantello del supereroe quando inizia la sua salita. Il portiere diventa anche un giocatore di pallavolo impegnato in un tentativo muro, oppure si sostituisce alla Statua della Libertà. La mossa con il pugno alzato, poi, ricorda Super Mario Bros quando salta per conquistare le monete nel famoso videogioco e non poteva mancare la foto con i due uno vicino all'altro. Il numero 13 giallorosso è l'assoluto protagonista dei social e i tifosi della Lazio ancora lo ringraziano. A fine articolo la gallery con le migliori foto divertenti sulla papera.

