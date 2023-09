Juve - Lazio, Maresca nel mirino dei tifosi: "Era fuori!"

Termina il primo tempo di Juventus-Lazio. La squadra di Sarri è sotto di due reti e, come di consueto in questi big match di Serie A, non mancano le polemiche. Questa volta ad essere presa di mira sui social è la decisione dell'arbitro Maresca, e del Var, di non annullare il primo gol di Vlahovic. A incriminare la rete del serbo, secondo i tifosi biancocelesti, sarebbe stata la posizione della sfera al momento del controllo di McKennie, di poco precedente al cross per il compagno. Il pallone, infatti, sembrerebbe essere uscito completamente dal campo e, di conseguenza, il gol sarebbe da annullare. In attesa di ulteriori immagini che risolvano ogni diverbio, la posizione della gran parte dei tifosi è stata presa: palla fuori e gol da annullare.