Lazio, 23 anni fa la prima Supercoppa italiana: il ricordo della società - FOTO

Il 29 agosto del 1998 la Lazio di Sven-Goran Eriksson alzò al cielo la prima Supercoppa Italiana contro la Juventus. Pavel Nedved e Sérgio Conceição siglarono i gol che permisero alla Lazio di confermarsi supercampioni d’Italia. Dopo 94 minuti di gioco la sfida si concluse 2 a 1 per i biancocelesti che espugnarono i bianconeri in casa. La società tramite i profili social ufficiali ha pubblicato un post per celebrare la ricorrenza, scrivendo: “Il 29 agosto del 1998, alzavamo al cielo la nostra prima Supercoppa italiana!”.

