Lazio, 90esimo gol di Immobile in biancoceleste: l'omaggio del club

Un gol liberatorio, certo, perché Ciro Immobile aveva bisogno di sbloccarsi in terra amica. Ma anche un gol che avvicina il bomber biancoceleste alla tripla cifra di realizzazioni con l'aquila sul petto. L'1-0 di oggi, infatti, ha fatto salire il 17 di Inzaghi al numero vertiginoso di 90 gol con la Lazio. Tanti, tantissimi. L'auspicio è che Ciro possa raggiungere quota 100 - l'opposto della pensione, in questo caso - già in questa stagione. Intanto, la società ha voluto celebrare questo traguardo pubblicando l'esultanza di Immobile di questa sera sui propri profili social.

LAZIO - PARMA, LA PARTITA

LAZIO - PARMA, LE PAGELLE

TORNA ALLA HOMEPAGE