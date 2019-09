Lazio, Immobile torna al gol su azione all'Olimpico (in Serie A) dopo 10 mesi

Eccolo! Era atteso da tempo questo gol, e c'erano tutti i presupposti perché arrivasse proprio oggi. Ciro Immobile torna a segnare su azione all'Olimpico dopo 10 mesi, Coppa Italia esclusa. L'ultima rete "in movimento" tra le mura amiche risaliva al 4 novembre 2018: 4-1 alla Spal con doppietta. Una liberazione quindi, anche in assoluto. Era dal 22 aprile 2019 (Lazio - Sassuolo 2-2, gol su rigore) che il bomber biancoceleste non timbrava il cartellino in casa. Quella contro il Parma era l'occasione giusta, lo dicevano le statistiche. Immobile era infatti andato a segno nelle precedenti 3 sfide contro i crociati - due reti con la maglia del Torino nel 13/14, una con quella della Lazio la scorsa stagione -, con questa fanno 4 su 4. Ciro sale anche a quota 4 reti in campionato, davanti a lui in classifica marcatori ora c'è solo Berardi a 5. E la partita è ancora lunga.