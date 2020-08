Lazio, Acerbi: "Mi è mancato tantissimo il campo" - FOTO

Dopo poco meno di un mese la Lazio è tornata a correre in campo per preparare la nuova stagione che inizierà ufficialmente il 12 settembre con la Serie A. In questo momento i giocatori biancocelesti si trovano ad Auronzo di Cadore per il ritiro estivo.

Insieme a tutta la squadra, c'è ovviamente il Leone Acerbi che su Instagram ha voluto dimostrare tutta la sua felicità nel ritornare in campo con il pallone. Il difensore ha scritto nel post: "Sono stato lontano dal campo per poco tempo ma mi sei mancato tantissimo".