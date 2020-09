Lazio, Bastos lancia il sondaggio: "Qual è il gol più bello che ho fatto?" - FT

Pomeriggio amarcord per Bastos. Il difensore angolano, da tempo ormai messo sul mercato dalla Lazio e vicino alla cessione, oggi ha voluto fare un tuffo nel passato e ha chiesto ai propri followers su Instagram quale fosse il gol più bello dei 9 realizzati durante i suoi 4 anni passati con l'aquila sul petto.

I GOL DI BASTOS - Nelle Instagram Stories del numero 15, sono stati pubblicati i video delle reti: i tre di questa stagione contro Sampdoria in campionato, Cremonese in Coppa Italia e Cluj in Europa League, quello dello scorso anno contro il Bologna all'Olimpico e le cinque marcature nella stagione 2017/18 (gol contro Genoa, Cagliari, Benevento, Chievo e Steaua Bucarest, ndr).