Lazio, Berisha carico: "Non vedo l'ora, voglio fare bene" - FOTO

LAZIO, BERISHA SOCIAL - Un anno di tribolazione e sofferenza trascorso senza dimostrare le sue vere capacità, quelle per cui la Lazio ha deciso di scommettere su di lui. Ma ora il peggio sembra passato, Valon Berisha è pronto a ricominciare e a ripartire. Su Instagram si dà la carica con un post in vista della prima contro la Sampdoria: “Due giorni all’inizio del campionato, non vedo l’ora. Spero in una buona stagione stando bene e facendo quello che amo. Forza Lazio”.

