Lazio, Chinaglia Jr. si complimenta con Immobile: "Incredibile" - FOTO

Ciro Immobile, con la tripletta di ieri sera, è entrato di diritto nell'olimpo dei bomber che hanno indossato la maglia della Lazio. 34 gol in stagione e 123 centri con l'aquila sul petto, diventando il terzo miglior marcatore di tutti i tempi della società capitolina.

Il gradino più basso del podio è stato sottratto ad una leggenda come Giorgio Chinaglia, rimasto nei cuori dei tifosi per la cattiveria sotto porta ma anche per l'incredibile amore verso i colori bianco e celeste. Proprio il figlio di Long John, Gerorgio Chinaglia Jr., si è complimentato con il numero 17 laziale su Instagram scrivendo: "34 gol per Ciro. Incredibile". Grande gesto a dimostrazione del fatto che sì, di Lazio ci si ammala inguaribilmente.