Lazio, Correa festeggia le 100 presenze in biancoceleste: "Fiero" - FOTO

LAZIO SOCIAL - Joaquin Correa ha festeggiato ieri le 100 presenze con la Lazio. Un traguardo importante per l'argentino che ha impreziosito la tripla cifra con un gol che ha spianato la strada per il successo biancoceleste ai danni dell'Atalanta. All'indomani dell'importante vittoria, il Tucu ha voluto festeggiare con un post social che lo ritrae sorridente con la maglia con l'aquila sul petto. "Fiero di aver raggiunto le 100 presenze con la maglia della Lazio" il messaggio dell'ex Siviglia. Tra i complimenti spunta quello dell'amico Luiz Felipe, ai box per un infortunio. Il brasiliano ha commentato: "Complimenti hermanito mío!".