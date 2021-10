Lazio, da Leiva a Luiz Felipe: gli auguri dei brasiliani a Wallace - FOTO

Fortuna Wallace oggi compie gli anni. L’ex difensore biancoceleste sta vivendo una nuova esperienza in Turchia allo Yeni Malatyaspor ma nonostante la lontananza in un giorno così speciale non potevano mancare gli auguri di alcuni dei suoi ex compagni. Così su Instagram i suoi connazionali gli hanno riservato una dedica, Felipe Anderson ha scritto: “Buon compleanno fratello”, Lucas Leiva a seguire: “Mio caro buon compleanno” e infine Luiz Felipe: “Auguri fratello mio, ti auguro tanta pace e salute”.

