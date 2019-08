Lazio, Desire esulta per la convocazione di Correa: "Te lo meriti!" - FOTO

Correa è reduce da una stagione entusiasmante con la maglia della Lazio. I suoi sforzi, le sue ottime prestazioni, hanno alla fine portato al risultato sperato: il ct dell'Argentina Scaloni ha convocato il Tucu per le amichevoli contro Messico e Cile. Insomma, un'altra grande soddisfazione per il biancoceleste, che rimane concentrato in vista dell'inizio del prossimo campionato. La sua dolce metà, Desire, non ha esitato a fare i complimenti per il traguardo raggiunto. Su Instagram ha condiviso la gioia per la convocazione di Correa. "Era ora, te lo meriti tanto. Il tuo momento è arrivato!". Il sostegno non mancherà di certo al pupillo della Lazio: una nuova avventura lo attende.

