Lazio, è il momento di eleggere il migliore in campo: il sondaggio del club – FOTO

La Lazio ha trionfato al Franchi imponendosi sui rivali per 3 a 0. Una gara da brividi con i biancocelesti che in campo hanno dato la migliore versione di loro stessi. La società come di consueto ha lanciato il sondaggio, tramite i canali social ufficiali, per eleggere il migliore in campo. I tifosi sono chiamati a scegliere tra: Ciro Immobile e Sergej Milinkovic Savic, che hanno trascinato la squadra verso la vittoria sono loro i marcatori della serata. A questi si aggiungono Patric e Mattia Zaccagni che hanno fornito gli assist vincenti.

È arrivato il momento di eleggere l'MVP di #FiorentinaLazio!

Vota il tuo preferito ⤵️ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 7, 2022

