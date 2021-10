Lazio-Fiorentina, Lazzari torna titolare in campionato: la gioia social - FT

Dopo più di un mese, Manuel Lazzari è tornato tra i titolari per un match di campionato. Il terzino ex Spal era partito per l'ultima volta dall'inizio nella quarta giornata contro il Cagliari, datata 19 settembre. Da quel momento in poi Sarri gli ha quasi sempre preferito Marusic, fatta eccezione dell'Europa League. Contro la Fiorentina, il numero 29 è tornato a sfrecciare sulla corsia di destra fornendo un'ottima prova sia in fase offensiva che difensiva. Le sue sovrapposizioni sono sempre una spina nel fianco per le retroguardie avversarie e l'intesa con Felipe Anderson funziona benissimo. il giorno dopo la vittoria, Lazzari ha esultato con un post sui suoi canali social: "