Lazio-Fiorentina. Raul Moro traccia la via: “Continuiamo così” - FOTO

Finalmente un ingresso convinto e determinato per Raul Moro che, subentrato nella ripresa a Pedro, dà una grande mano alla squadra per raggiungere la vittoria contro la Fiorentina. L'esterno classe 2002 va anche vicinissimo al primo gol in Serie A ma Terracciano e il fuorigioco gli rovinano la festa. Il numero 27 spagnolo si è detto soddisfatto del successo con un post sui social: "+3 all’Olimpico. Continuiamo così!".