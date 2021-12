Lazio - Genoa, Luis Alberto: "Felice di poter aiutare la squadra, continuiamo così" - FOTO

È entrato dalla panchina e ha regalato magie Luis Alberto che con due assist bellissimi è stato decisivo per la vittoria finale della Lazio. Suo il cross per il secondo gol di Acerbi, fantastica la sventagliata che ha liberato Zaccagni davanti a Sirigu in occasione della terza marcatura. Sui propri social lo spagnolo si è detto felice di aver aiutato la squadra e di aver conquistato i tre punti. "Contenti di questi tre punti davanti ai nostri tifosi. Sempre felice di poter aiutare la squadra. Continuiamo a lottare, ragazzi", ha scritto su Instagram.