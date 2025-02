Lazio, grande vittoria in casa: l'esultanza social di Tchaouna - FOTO

Nella vittoria contro il Monza, tra le tante esaltazioni per prestazioni evidenti, c'è spazio anche per esaltare l'uomo nell'ombra: Loum Tchaouna. Il francese è entrato e non ha regalato guizzi particolari, ma ha dato prova delle sue qualità, nonostante fosse in un ruolo non propriamente suo. Infatti, l'ex Salernitana è stato determinante nel realizzare il secondo gol di Pedro, collaborando con Noslin per servire l'assist perfetto che ha chiuso l'uno-due chiesto dall'olandese. Un'azione che ha messo in evidenza la sua intelligenza tattica e il suo contributo in fase offensiva. Certi dettagli vanno sottolineati perché fanno la differenza, con un Isaksen così in forma è difficile ritagliarsi il proprio spazio ma Tchaouna deve restare paziente e aspettare il suo momento, perché arriverà. Al termine della partita, Tchaouna ha festeggiato il successo con un post sui social, condividendo la gioia per la vittoria e il suo contributo alla squadra.