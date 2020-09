Lazio, i compagni in coro a Lulic: "Ci manchi capitano, ti aspettiamo" - FT

In questi giorni stanno circolando molte voci sulle condizioni fisiche di Senad Lulic. Pare che il capitano della Lazio sia ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia e non riesca addirittura ad iniziare la stagione. Questa mattina il numero 19 biancoceleste si è espresso su Instagram con un post liberatorio spazzando via tutte le malelingue.

L'ABBRACCIO DEI COMPAGNI - Il bosniaco ha chiuso lo sfogo dicendo che si sta impegnando quotidianamente per tornare il prima possibile. A dare sostegno al proprio condottiero, sono arrivati i compagni di squadra che hanno commentato la foto con messaggi pieni d'affetto. Milinkovic ha scritto: "Ti aspettiamo capitano", poi Cataldi ha ribadito: "Capitano" con tanto di cuori ed infine Radu, compagno di mille battaglie, ha sottolineato: "Ci manchi...tanto, tanto, tanto capitano". Anche a distanza, i ragazzi di Inzaghi continuano ad essere uniti più che mai.

