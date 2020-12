Lazio, i complimenti di Acerbi sui social: "Grandi ragazzi" - FOTO

Il cuore e la compattezza hanno portato la Lazio a vincere contro il Napoli all'Olimpico che sembrava ormai stregato per i biancocelesti. Inzaghi ha dovuto sfidare i partenopei senza Acerbi, che sembrava avesse recuperato dall'infortunio, ma all'ultimo si è seduto in panchina lasciando il posto a Hoedt. Il Leone ha prontamente festeggiato la vittoria sui social, complimentandosi con i compagni attraverso una Instagram Story. "Grandi ragazzi" la frase utilizzata dal numero 33, concisa e efficace proprio come lui.