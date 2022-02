Lazio, il figlio di Luis Alberto come il papà: stessa espressione in foto

Momento dolce per Luis Alberto su Instagram. Due giorni fa ha festeggiato la vittoria sulla Fiorentina, ieri ha postato una bella foto che lo ritrae da piccolo affiancata da un’immagine del figlio Lucas. “Da una parte io bambino, dall’altra mio figlio Lucas: espressioni e modi sono quelli di papà”. In effetti stessa posizione, stesso sguardo, stessi occhi. Il ‘Maghetto’, vestito con la giacca biancoceleste, fa sognare i tifosi: “Speriamo abbia anche lo stesso piede del papà”, scrive qualcuno. Un altro tifosi scherza: “Ecco il nostro rinforzo per gennaio 2032”. Patricia invece, moglie di Luis e mamma dello spendido Lucas, non ha dubbi: “I miei bambini preferiti”.