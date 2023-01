Lazio, il Sergente conta il gol e...dà la buonanotte a tutti! - FOTO

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

"Uno, due, tre, quattro..." no, non è l'ennesimo motivetto del tormentone alla radio, ma la raffica di gol con cui la Lazio stasera ha letteralmente asfaltato un Milan inerme. Tra coloro che in questo momento sono "ubriachi" di euforia per la vittoria c'è sicuramente Sergej Milinkovic-Savic, che ha aperto le danze con il suo gol al 4'. "Adesso vado a nanna, buonanotte dal Sergente", termina il suo post social. Ma più che con un messaggio sui social, sono le sue prestazioni a regalare sogni d'oro ai suoi tifosi.