Lazio, l'ag. di Vavro: "Grazie a tutti quelli che ci hanno creduto" - FOTO

Prima le visite mediche in Paideia, poi il comunicato ufficiale sul sito della Lazio. Denis Vavro è un nuovo giocatore biancoceleste, per la felicità di tutti, in primo luogo il suo agente Martin Petras. L'ex giocatore, con un passato anche in Italia, oggi procuratore del difensore slovacco, ha pubblicato uno stato di ringraziamento su Instagram con le foto della firma sul contratto: "Grazie a tutti quelli che ci hanno creduto e soprattutto grazie per aver dato fiducia a me fin dal primo giorno".

